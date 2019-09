FOTOD | Karel Voolaid tuli pressikonverentsile ainult heade uudistega: kõik sujub, kõik on terved!

Eelkõige on selline sõnum kergendus meie keskväljamootorit Konstantin Vassiljevit silmas pidades, kes pühapäeval FC Flora - Paide linnameeskonna mängus kergelt vigastada sai, kuid nüüdseks tagasi tippvormis on.

"Hetkel on kõik valmis. See teeb head meelt. Kostja on paranenud nii, nagu on planeeritud," teatas Voolaid oma karjääri esimeste A-koondise mängude eel.

Ta avaldas, et esmaspäeval alanud koondiselaagris on põhirõhk läinud praktilistele harjutustele, mis peaksid imiteerima homses mängus ette tulevaid olukordi ja nendes käitumist vastavalt treenerite valitud plaanile.

"Meil on kindel mänguplaan, mida oleme mängijateni viinud läbi praktiliste harjutuste. Selleks, et mängu võita, on meil vaja kindlasti homme palliga olla väga hea ning üleminekutel kaitsest ründesse tugev. Teatud nüansse tuleb veel läbi käia, aga millele kõige suurem rõhk on treeningul pandud, seda näete homme," teatas Voolaid.

Millist stiili Valgevene viljeleb? "Nad on näidanud võistkondlikku rünnakut koos huvitavate kombinatsioonide ja sööstudega, mis on teatud episoodides päris hästi organiseeritud. On kolme, nelja, viie mehe vahelisi lahendusi, kust nad võivad tekitada kaitsvale võistkonnale probleeme. Hollandi ja ka Saksamaa vastu tekitasid nad päris häid momente. Sõltumata vastastest on nad leidnud nende väljakupoolel julgeid lahendusi ja tegutsenud otsustavalt. Teatud indiviidid suudavad kaaslastele luua häid olukordi ja see on nende jaoks hea trump," vastas Voolaid.

Voolaiult uuriti, kui palju on selle nädala treeningutel rõhku pandud standardolukordadele ja kas on lootust, et meil tekkivad karistuslöögid ja nurgalöögid võiksid olla Valgevene vastu keskmisest tootlikumad.