FOTOD | Karel Voolaid jätkab Eesti jalgpallikoondise peatreenerina

Voolaiu käe all on Eesti koondis kohtunud EM-valiksarjas kaks korda nii Hollandi kui ka Saksamaaga, korra Valgevenega ning üks maavõistlus on peetud Ukrainaga. Kuuest kohtumisest on kirjas 0:0 viik Valgevenega ning viis kaotust väravate vahega 1:15.

"Jalgpalliliidu juhatusel oli Karelile ühehäälne toetus. Ka mängijad olid ja on väga selgelt tema selja taga. Kohe pärast mängu Hollandiga palus Konstantin Vassiljev, et annaksin Karelile võimaluse jätkata. Kuigi töötajad ei peaks alati juhti valima, siis oli see selge märk," ütles alaliidu president Aivar Pohlak tänasel pressikonverentsil.

"Juhatuse otsus oli anda Karelile aastane leping. Viis kuud kestnud periood oli liiga lühike, et tema tööd hinnata. Maavõistlusi oli vaid üks. Nüüd on meil märtsis kaks maavõistlust, juunis Balti turniir ja veel üks maavõistlus. Need on ettevalmistus sügisesteks Rahvuste liiga mängudeks," lisas ta.

Pohlaku sõnul oli lisaks Voolaiule laual ka teisi variante.

"Meie koondise areng on nii spetsiifilises seisus, et vajame väga kindlaid tüüpe. Oleme otsustanud, et läheme edasi Eesti treeneriga. Tegelesime viie kuu jooksul ka alternatiivide otsimisega. Meil oli kaks välismaist alternatiivi, kes vastasid suures osas meie vajadustel. Neid kandidaate ei läinud vaja. Üks neist leidis näiteks oktoobri lõpus kõrgetasemelise töö. Teise kohta teadsime, et ta saab oktoobris vabaks, aga tegelikult pole seda siiani juhtunud," lausus Pohlak.