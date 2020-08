FOTOD | Jürgen Henn homse euromängu eel: penalteid me eraldi harjutanud pole

Flora peatreener Jürgen Henn tõdes, et penaltitele treeningutel tavapärasest rohkem rõhku pole pandud. "Trennis võivad kõik penalteid lüüa, aga ma ei usu, et see väga palju näitaks," põhjendas ta.

"Oleme sel nädalal püüdnud selgeks teha vastase tugevused ja nõrkused. Kõige suurema trumbina tooksin välja nende kogemuse - nii vanuse kui ka selles sarjas saadud kogemuse mõttes. Nad on eelmistel aastatel jõudnud päris kaugele ning neil on palju välismaalasi, mis koos kogemusega on omaette kvaliteedinäitaja. Nad on kasvult suur meeskond, standardolukordades tugevad, leiavad alati võimaluse värava lüüa ning suudavad kogemuse pealt väga palju mänge otsustada."

Meistrite liiga selle hooaja play-off ringid on samuti peetud ühemängulisena ning pakkunud väga erineva stsenaariumiga mängukäike. Kuidas võiks see tegur mõjutada homset kohtumist Eesti ja Leedu meistri vahel?

"Väga raske prognoosida, kui on välisvastane, keda me ei tunne. Kõik võib sõltuda mängu algusest. Keegi lööb kiire värava, mäng kohe muutub. Väga raske on öelda," vastas Henn.

Kihlveokontorites on kerge favoriit Suduva. Näiteks ennustusportaalis Olybet on Suduva edasipääsu koefitsient 1.66, Floral 2.08.

Küsimusele favoriidistaatuse kohta vastas Henn: "Arvan, et seis on täitsa võrdne. Arvestades, millise asetuse ja reitinguga nad loosipotis olid ja et nad on viimastel aastatel edukamad olnud, võiks eeldada, et nemad on pigem favoriidid."

Flora - Suduva kohtumises pannakse pall mängu homme kell 19.30. Otseülekande teeb ETV2. UEFA koroonareeglite järgi publikut staadionile ei lubata. Delfi vahendab mängu käiku staadionilt tekstipõhises otseülekandes.