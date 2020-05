Eestist sai eile Valgevene, Fääri saarte ja Saksamaa järel neljas riik, kes on oma meistriliiga koroonakriisi järel või ajal käima lükanud. Huvi selle vastu oli mujalt maailmast nii suur, et üks vabakutseline Eesti fotograaf värvati lausa suurele rahvusvahelisele agentuurile Associated Pressile Kadriorust pilte tegema. Ei juhtu ka just tihti, et „Aktuaalne kaamera” vahendab oma poole seitsmeses saates otselülitusega Premium liiga mängu eelset melu.