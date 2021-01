FOTOD JA VIDEO | Medalita jäänud Kalju "tank" on sisuliselt mehitatud. Tehva: oleme klubi, kes tahab alati kõiki karikaid kõige rohkem

"Nõmme Kalju on klubi, kes tahab alati kõiki karikaid kõige rohkem. Iga klubi jaoks, kes mängib tulemusele, on tähtis võita karikaid ja meie jaoks loomulikult tähtis võita ka Evald Tipneri karikas, millel on sel aastal meie jaoks eriline tähtsus," rõhutas Tehva.

"See ei ole omaette kinnisidee. Peame tulema toime ka tagasilöökidega. Sul võib olla ükskõik milline plaan, aga kui sa vastu hambaid saad, pead olema mees. Näen, et meil on meeskond, kes saab aru, mis see tähendab. Need on mehed, kes ei lase pead norgu, vaid teevad selle nimel tööd edasi. Tööprotsess saab olema väga hästi organiseeritud. Vastavad muudatused on tehtud."

Loe edasi, milliste plaanide ja meestega Kalju 2021. aasta hooajale vastu läheb, mis roll on meeskonnas Sergei Lepmetsal ning miks on treeningutel 2019. aastast Kasahstanis mänginud Artjom Dmitrijev!