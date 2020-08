FOTOD JA VIDEO | Algas Paide linnameeskonna ajaloo tähtsaim nädal. Zahhovaiko: mõnus võbin on sees

"Tunne on väga mõnus. Väike võbin on juba sees. Oleme nüüdseks selle mängu lainele ümber lülitunud, aga enne viimast Kuressaare mängu me sellest üldse juttu ei teinud," rääkis Paide peatreener Vjatšeslav Zahhovaiko A. Le Coq Arenal toimunud pressikonverentsi.

"Meid ootab ees kahtlemata teise tempoga mäng kui me Eestis oleme harjunud. Kuna meil sellist kogemust välismängude näol ei ole, ei oska hetkel hinnata, kui hästi me suudame seal oma asjad ära teha. Ootan seda ka ise põnevusega. Vastane on seitsmekordne Leedu meister, igal aastal eurosarjas mänginud ja mõned aastad tagasi seal üsna edukas olnud, seega neil on klubina suur kogemus."

Zahhovaiko viitas 2018. aasta Euroopa liiga hooajale, kui Žalgiris edenes kolmandasse eelringi, kaotades seal kahe mängu kokkuvõttes 0:5 hispaanlaste Sevillale. Mullu kaotati Euroopa liiga esimeses eelringis Ungari klubile Honved 2:4.



"Nende meeskond vahetub praktiliselt igal aastal. Eelmise hooajaga võrreldes on 31-st mehest 20 lahkunud. Tänavust hooaega alustati täiesti uue koosseisuga, kus on 12 võõrleegionäri ning kui nende mänge vaadata, siis on näha, et pigem neid ka usaldatakse. Siit võib välja lugeda ambitsiooni euromängudeks, kus tahetakse läbilööki teha. Neid juhendab kolme aasta jooksul kuues treener - on näha, et seal on tõesti kõrged ambitsioonid," jätkas Zahhovaiko.

"Nende mängijad on individuaalselt väga võimekad. Neil on ohtlik ja kiire ründeliin. Meeskond on distsiplineeritud ja väga hästi organiseeritud igas aspektid. Äärmiselt põnev vaadata, kuidas me nende vastu hakkama saame."

Küsimusele, kas Paide võttis õppust ka Flora eelmise nädala Meistrite liiga mängust, milles kaotati penaltitega teisele Leedu klubile Suduva, vastas Zahhovaiko: "Eelistame tõesti õppida teiste vigadest. Ma ei pea varjama, et me penalteid harjutame. See on üks võimalikest stsenaariumist, miks mitte seda läbi proovida. Kõik saavad muidugi aru, et mängus on hoopis teine atmosfäär kui treeningul, aga oleme neid harjutanud küll."

Zahhovaiko ja paljud Paide mängijad vaatasid interneti vahendusel ka viimast Žalgirise ja Suduva heitlust koduliigas, mille Suduva 12. augustil kodus 2:0 võitis.