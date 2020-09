FOTOD JA BLOGI | Jälle kaotus! Eesti jalgpallikoondis jäi võõrsil alla Armeeniale

Rahvuste liiga: Armeenia - Eesti

KÕIK! Mäng on läbi ja Armeenia sai teenitud võidu 2:0. Pealelöögid jäid lõpuks Armeenia kasuks 14:8 (raamidesse 5:2). palli valdamine oli Eestile 51 vs 49%.

Vassiljevi löök lendab üle.

Vassiljevi antud karistuslöök ebaõnnestub ja lendab otse üle otsajoone.

Armeenia väravavaht eksib vasakul äärel, lööb pallist mööda ja teeb seejärel Sappineni vastu vea.

Anieri pealelöök läheb mööda.

Kodumeeskond mängib juba selgelt aega.

Anier ja Vassiljev üritasid paremal äärel omavahel kombineerida, kuid olukord lõppeb Anieri valesööduga.

Armeenia järjekordne pealelöök kaugelt takerdub kaitsjatesse.

Armeenia keskendub nüüd selgelt kaitsetööle ja üritab palli võites kiiresti kontrasse minna.

Eestil on jäänud 10 minutit armuaega.

Armeenia saab kontras ohtlikult löögile. Neli-nelja vastu olukord lõppeb taas tugeva kauglöögiga. Õnneks vuhiseb see väravast mööda.

Eesti on selgelt üritavam pool, kuid kas sellega pole hiljaks jäädud.

Sinjavski saab vasakult äärelt löögile, ent tema üritus ebaõnnestus täielikult.

Armeenial ohtlik olukord, kuid meie õnneks läheb karistusala joonelt tehtud pealelöök mööda! Veerand tundi jääb lõpuni.

Ka Armeenia tegi oma viimase vahetuse ära - sekkus Khoren Bairamjan, lahkus Gegham Ghadimjan.

Armeenlaste nõrk pealelöök langeb Heina saagiks.

Vassiljevilt suurepärane sööt Sappinenile, kuid tema pealelöök karistusalast vuhiseb tagumisest postist mööda!

Pealelööke oleme suutnud teha endiselt vaid kaks, Armeenia meeskond on jõudnud kümne pealelöögini...

65. minutil tuleb Vassiljev platsile, lahkus Antonov.

65. minutil Baranovi eksimuse järel tekib väga ohtlik olukord, mille järel Hein tõrjub esimese lähilöögi, kuid siis kõmmutab Wbeymar kaugelt palli posti põrkest võrku!

2:0! Armeenia lööb teise värava.

Armeenia vahetab: Slovakkia liigas mängiv Bichakhchyan tuleb platsile, Koryan lahkus.

63. minut: Henri Anier tuleb mängu, Tunjov lahkub.

Tund aega on täis tiksunud.

Hambartsumjan sai Antonovile tehtud vea eest kollase kaardi.

Armeenlane teeb karistusala joonelt ohtliku pealelöögi, Hein tõrjub. Enne pealelööki mängis Barseghjan kaks eestlast üle.

Käit oli paremalt äärelt läbi pääsenud, kuid karistusalas võetakse sööt vahelt.

Nurgalöögi lööb armeenlaste väravavaht käega puhtaks.

Eesti saab mängu esimese nurgalöögi.

Sappinen kaotab mitme armeenlase poolt ümbitsetuna palli.

Armeenia hoiab palli ja on saanud initsiatiivi.

Armeenlane üritas Baranovit karistusalas ette võtta, kuid meie mees mängis kindlalt.

Teine poolaeg algas.

Armeenia teeb vaheajal keskkaitses vahetuse. Lahkus Calisir, platsile tuli Voskanjan.

Põhja-Makedoonia viigistas 33. minutil Gruusia vastu. Seal poolaeg 1:1.

Karapetjan üritab enne poolajavilet ka käärlööki, aga pallile pihta ei saa. Vaheajale lähme 0:1 kaotusseisust.

Käidil väike peavigastus, tontrid on väljakul. Põrkas vastasega õhus kokku.

44. minutil: Karapetyan pöördega ja õhust paremale väravavõrku. Tõsteti kuidagi kergelt talle sööt üle meie meeste peade.

Oi-oi-oi. Vastased üllatava kiirrünnakust ja löövad 1:0!

Käidilt paremalt äärelt sööt keskele Tunjovile, kelle kannaga pealelöögi väravavaht siiski läbi loeb. Esimene löök meilt kahe mängu jooksul raami!

Ghadimjan üritab Käidilt viga välja meelitada ja jääb nõutult murule istuma, kui vilet ei kuule. Väike paus pakub kõigile head võimalust vee joomiseks.

Eestil ei taha pall enam ette püsima jääda. Armeenlased on viimased 10 minutit selgelt ohtlikumad olnud.

Pani otse peale ette nurka, pall tegi veel maapõrke, aga väravavaht püüdis.

35. minut: Tunjov teenib karistuslöögi mitte väga kaugelt vastaste karistusalast.

Korjan saab meie karistusala äärelt löögile, aga murumätas rikub löögi ära. Väljakul on päris palju mättaid lahti juba.

Käit on oma ettenähtud positsioonilt kõvasti ülespoole tõusnud ja täidab pigem juba paremäärepooliku rolli. Kui Käit tõuseb kõrgele, läheb Roosnupp veel kõrgemale.

Kallaste vahetati välja 30. minutil, Järvelaid asemele.

Armeenlaste nurgalöök ebaõnnestub. Hein nopib palli õhust.

Gruusia juhib kodus Makedoonia vastu 1:0. 13. minutil penaltist.

28. minut: Hein võtab Armeenia poolkaitsjalt jala pealt palli ära. Oli ohtlik kontrarünnak.

Kallaste küsib vahetust!

27. minut. Hea rünnak Eestil. Sappinen jääb väravavahiga üks-ühele, aga kohtuniku suluseisulipp on püsti.

26. minut: Kallaste klaarib peaga armeenlaste kauglöögi.

Pallivaldamine on 25. minutiks UEFA kodulehe andmetel 50-50.

24. minut: Sinjavskij triblas end vasakul äärel kaitsjast mööda, aga viimane puude jääb liiga tugevaks, mistõttu pall üle otsajoone veereb.

23. minut: Eesti koondis on tunginud vastase väljakupoolele ja sunnib ka Armeenia väravavahi Jurtšenko palli üle küljejoone lööma.

22. minut: Kallaste kingib palli Armeeniale. Korralikku pressingut teevad väljakuperemehed. Rünnak lõpeb tsenderdusega paremalt äärelt, aga tipuründaja pead vahele ei saa. Jätkub Heina väravasööduga.

Eesti koondisel lubatakse palli vallata küll. Kallaste pakub end korduvalt vasakul äärel spurtidega, aga viimatises olukorras otsustasid keskväljamehed palli tahapoole sööta.

15. minut: Hein peksab palli tribüünidele. Jäime ohtlikult surve alla.

Kallaste teeb valugrimasse, aga jätkab mängu. Henri Järvelaid saadeti juba sooja tegema.

Wbeymar saab kollase kaardi.

11. minut: Kallastele sõidetakse väga kõvasti jalga. Kallaste on valudes pikali. Eesti koondislased nõuavad kaarti.

Karistuslöök otse värava peale, aga läheb üle. Barseghjan oli sooritajaks.

Armeenia saab 9. minutil meie karistusala lähistel paremal äärel karistuslöögi. Kallaste tegi vea.

4. minut: Tunjov teenib vasakul äärel päris hea koha pealt vea. Karistuslöögi ajal vilistatakse meie meestele aga viga.

2. minutil Eestil juba ohtlik rünnak. Kallastelt vasakult äärelt tsenderdus keskele, aga läks natuke pikaks ja Roosnupp ei saanud palli kätte.

Kuki: Vaadates hümnide laulmist siis oli eestlasi kes seda kas ei oska või ei taha laulda. Seda et Tunjov laulis oli mulle kindlasti üllatus. Kutt ju eesti keelt üldiselt sisuliselt ju ei räägi. Igatahes lahe. Lets go Eesti.

Mäng on alanud!

UEFA koduleht annab teada, et soojakraade on 29, ilm on selge, aga "väljak on pehme". Peakohtunik on Premier League'is vilistav inglane David Coote (pildil), teda abistavad Lee Betts ja Constantine Hatzidakis ja neljas kohtunik on Stuart Attwell. Foto: AP/Scanpix

Ene: Küll tahaks Eestile võitu! Hoian pöialt ja soovin edu.

Tomm: Panin Armeenia võidu peale panuse aga loodame ,et Eesti koondis karistab ja võtab mul rahad ära

Esimest korda on Armeenia koondise laagris Kolumbias sündinud ja 2015. aastal Armeenia klubi Kapani Ganzasariga liitunud poolkaitsja Wbeymar Angulo Mosquera (28), kes alustas ka laupäeval algkoosseisus Põhja-Makedoonia vastu.

Eelmise mänguga võrreldes on vahetusi lausa hulgim. Selline oli meie algrivistus Gruusia vastu: https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.10153306434928815/10158452746053815/

Selgus Eesti koondise tänane algkoosseis! https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.10153306434928815/10158459871598815/

