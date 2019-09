FOTOD | Hollandi peatreener enne mängu Eestiga: eestlastel oli reedel ebaõnne

"Meie jaoks on selge, kuidas tahame mängida ja mida treener meist tahab. Meeskonnasisene keemia on tunduvalt parem kui varem ja tulnud on ka tulemused, mis omakorda aitavad kõigele kaasa," rääkis Depay Hollandi koondise viimase aasta ümbersünnist. Kuna viimaselt kahelt suurturniirilt on Holland vaat et rahvusliku katastroofina eemale jäänud, võetakse seekordset valiktsüklit seda tõsisemalt.

"Finaalturniirile pääsemine on suur kohustus, meie missioon. Võitleme selle nimel ja usume seda. Teame kõik, et me ei saa veel ühest finaalturniirist eemale jääda - see on kogu riigi ja rahva jaoks väga suureks sündmuseks. Reedel saime [võõrsil Saksamaa üle] hea võidu ja oleme selle üle rõõmsad, aga homme tuleb juba uus mäng. Kui läheme sama suhtumise, mentaliteedi ja agressiivsusega peale, siis tuleb hea tulemus. Teame, mida peame tegema."

Eesti ja Hollandi kohtumine algab Lilleküla staadionil esmaspäeva õhtul kell 21.45.