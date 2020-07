FOTOD | Flora purustas naiste karikasarja finaalis Tallinna Kalevi kuue väravaga

Sellega võitis Flora naiskond oma neljanda Eesti karika. Varasemalt on karikasarjas triumfeeritud 2007., 2008. ja 2013. aastal.

Väravasadu hakkas pihta 13. minutil, mil skoori avas Saron Läänmäe. Kaks väravat sepistasid Katrin Loo ja Kelly Rosen, jala sai valgeks ka Mari Liis Lillemäe.

"Jään rahule sellega, et suutsime tekitada väga palju momente, kust oli võimalik väravat lüüa. Rahule ei saa aga jääda, et ka vastane tekitas palju ohtlikke momente. Nad olid ikkagi mängus sees," kommenteeris Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva, kes tunnistas, et tunneb tugevast vastupanust puudust.

"Ootaks küll tugevamaid mänge. Potentsiaali ju tegelikult on - nii Kalevis kui ka Sakus on mängijate kvaliteet päris hea. Aga see kõik võtab natuke aega."

Kalevi peatreener Maksim Rõtškov: "Üritasime paremat mängu näidata kui Superkarikamängus (Flora võitis tänavu superkarikafinaali 5:1 - toim). Aga ei tulnud välja. Flora on tänavu lihtsalt parim. Nad kasutavad oma võimalused ära ja mängivad oma kiiret mängu."

Kell 16 algab Lillekülas meeste karikafinaal, milles lähevad vastamisi FC Flora ja karikakaitsja Narva Trans.