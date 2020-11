FOTOD | Flora loovutas esmakordselt Kaljule punkte, ent astus sammu tiitlile lähemale

Avapoolaja keskel sahistas Flora kaitsja Märten Kuusk nurgalöögi olukorras võrku, ent värav tühistati suluseisu tõttu. Suurem osa kohtumisest möödus Flora surve all, aga liidermeeskond ei suutnud väravaarvet siiski avada. 81. minutil oli suurepärane võimalus Rauno Allikul, kes sai karistusalas vabalt löögile, kuid Marko Meerits tegi suurepärase tõrje.

Tegu oli esimese korraga tänavusel hooajal, kui Flora mõne esinelikuklubi (Paide, FCI Levadia, Kalju) vastu punkte loovutas. Seni olid Floralt suutnud punkte röövida vaid Tartu Tammeka ja Viljandi Tulevik. Ühtlasi katkes Flora jaoks 13-mänguline võitude seeria.

Flora kindlustas viigipunktiga liidrikohta, edu Paide ees on 11 silma. Tasub mainida, et pealinnaklubil on ka üks mäng varuks. Nõmme Kalju on 48 silmaga neljas, jäädes kahe punktiga maha Levadiast.

Standings provided by SofaScore LiveScore