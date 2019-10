FOTOD | Eesti U21 jalgpallikoondis kaotas EM-valikmängus Venemaale 0:5

Venemaa kahekordistas oma eduseisu 35. minutil, mil Nikita Kalugin jõudis paremalt äärelt trahvikasti, leidis täpse sööduga Maksim Glushenkovi, kelle vasaku löök võttis Roosalust väikese rikošeti ja jõudis väravasse.

Avapoolaja lõpus teenis Eesti veidi enam ligikaudu 20 meetrilt karistuslöögi, kuid Henri Välja löök lendas väravast napilt mööda.

Teise poolaja alguses oli Eesti värava all ärev moment, kui vasakult äärelt toodi pall trahvikasti, kuid meie õnneks suunas Chalov mänguvahendi tagumisest postist mööda. Venemaa haaras taas initsiatiivi ja 52. minutil pääses terava nurga alt löögile Glušenkov, kuid Hein suutis löögi tõrjuda.

Eestil avanes pärast vastaste eksimust 55. minutil suurepärane võimalus kaotusseisu vähendada, kui Ander Ott Valge sai palli, liikus osava pettega trahvikasti, kuid tema vasaku jala löök läks napilt väravaraamist mööda.

Külalised suurendasid oma eduseisu 65. minutil, mil mõni hetk varem vahetusest sekkunud Danil Glebov lõi kauglöögi meie värava nurka.

Idanaabrite eduseis kasvas veelgi 68. minutil, mil oma poolelt rünnakut alustanud Danil Krugovoi söötis palli keskel ja liikus ise trahvikasti, kust ta suurepärase sööduga üles leiti ning vasakkaitsja värava lõi. Loetud hetked hiljem oli venelastel taas suurepärane võimalus, kui Karl Jakob Heina tõrje järel sai värava eest löögile Suleymanov, kuid tema löök läks väravast mööda.

Venemaa lõi oma viienda värava kohtumise 75. minutil, mil terava nurga alt saatis palli väravasse Nikita Kalugin.

Eesti teenis kohtumise lõpus veel ühe karistuslöögi, kuid Henri Järvelaidi löök oli vastaste väravavahile jõukohane.

Meie alagrupi teistes mängudes alistas Poola täna 1:0 Serbia ning Läti tegi kodus väravateta viigi Bulgaariaga. Alagrupi tipus on nelja mänguga kümme punkti teeninud Poola, Venemaa on kaheksa punktiga teine. Bulgaaria on kogunud viis ja Serbia neli punkti. Eestil on viiendana koos kolm punkti ja Lätil viimasena kaks viigipunkti.

Eesti U21 koondist ootab sel kalendriaastal ees veel üks valikmäng, kui 15. novembril kohtutakse võõrsil Serbiaga.