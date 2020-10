FOTOD | Armeenia koondis jõudis ööpimeduses Eestisse, lugu rindele läinud kaptenist oli valeuudis

Septembri lõpus levis kulutulena üle maailma ja jõudis ka otsapidi Eestisse uudis Armeenia koondise kaptenist Varazdat Harojanist (28), kes jäävat eelseisvatest mängudes eemale, sest olevat läinud sõtta Mägi-Karabahhi kaitsma. Tegelikult astus ka tema täna Tallinnas lenniku pealt maha.

Tegemist oli valeuudisega, mille tekitas Kreeka meedia. Harojan oleks pidanud liitume Larissa klubiga, kuid tema esindaja ütles sealsele meediale, et sõjaolukorratõttu ei ole see hetkel võimalik. Kreeklased said asjast valesti aru ja panid kirja, nagu oleks Harojan ise rindele läinud.

Armeenia jalgpalliliidu (FFA) koduleht raporteerib, et koondis peatub Tallinnas Radisson Blu hotellis. Armeenlased annavad A. Le Coq arenal pressikonverentsi täna kell 17.15 ja teevad mängueelse treeningu algusega kell 18. Pressikonverentsi kantakse üle FFA Facebooki ja Youtube'i kanalitel. Mängueelsed jutud toob lugejateni ka Delfi.



Հայաստանի ազգային հավաքականը ժամանեց Տալլին 🛬 Մանրամասն ➡ https://www.ffa.am/hy/1602507633 #Հայաստան #Armenia #ArmenianNT #UNL #NationsLeague #ESTARM 🇪🇪🇦🇲 Posted by Football Federation of Armenia on Esmaspäev, 12. Oktoober 2020



Nagu ka Eesti, tegi Armeenia viimases Rahvuste liiga mängus viigi, mängides kodus Gruusiaga 2:2. Väravad lõid Khoren Baymaryan ja Henrikh Mkhitaryan 6. ja 89. minutil, Gruusia tabamused sündisid 46. ja 74. minutil. Harojan mängis põhikosseisus ja sai kollase kaardi.

"Olukord on mõistagi väga keeruline, aga meie mängijad on ühtsed. Nad annavad endale aru, et peavad oma kaasmaalastele rõõmu pakkuma," ütles Armeenia hispaanlasest peatreener Joaquin Caparros (54) enne Gruusia-mängu sõjale viidates.

Armeenia koondis viimases mängus Gruusia vastu:

David Jurtšenko (Karagandõ, Kasahstan)

Kamo Hovhannisjan (Tobol, Kasahstan)

Varadzat Harojan (Tambov, Venemaa)

Andre Calisir (Göteborg, Rootsi)

Arman Hovhannisjan (Limassol, Küpros)

Wbeimar Angulo Mosquera (Gandzasar)

Artak Grigorjan (Alaškert)

Tigran Barseghjan (Astana, Kasahstan)

Henrikh Mkhitarjan (Roma, Itaalia)

Khoren Bajramjan (Rostov, Venemaa)

Aleksandre Karepetian (Tambov, Venemaa)

Vahetusest sekkusid:

Gegham Kadjamjan (Grodno, Valgevene)

Edgar Babajan (Hobro, Taani)

Juri Gareginjan (Noah)

Vahan Bitšakhtšjan (Žilina, Slovakkia)