FOTOD | Ametlik: Martin Reimist sai Levadia uus peatreener

"20 aastat tagasi selle peale ei mõelnud, et minust võiks Levadia peatreener saada. See on jalgpalluri ja treeneri elu," rääkis Reim pressikonverentsil. "See on hea väljakutse ja võimalus end treenerina proovile panna."

"Pean aru saama, miks Levadia mäng lõppenud hooajal aeg-ajalt takerdus ja ei tulnud loodetud tulemust ning siis teha parandused ja üritada viia asju paremale tasemele. Ei saa öelda, et kõik halvasti oli. Oli asju nüanssides kinni. See töö seisab kõik ees."

"Mängijate osas ei ole plaan paigas. Neli mängijat lahkuvad," avaldas Levadia spordidirektor Sergei Pareiko. "Morelliga lõpetasime lepingu mõlemapoolselt. Lisaks lahkuvad Moreno, Pavel Marin ja Igor Dudarev. Teistel leping lõppes ja klubi poolt ei olnud mõtet pikendada."

"Oli väga keeruline valida, sest nimesid oli palju," rääkis Pareiko uue peatreeneri valimise protsessist. "Meil oli kolm põhjalikku kandidaati, kellega rääkisime. Martin oli ka nende seas. Martinil on need plussid, mida teistel ei olnud. Ta teab mängijaid ja liigat ning nüansse, mis teistel treeneritel võtaksid rohkem aega. Martin on autoriteet, kes toob lisaks ka uue energia. Arvan, et Martin oli loogiline valik. Oleme õnnelikud selle otsuse üle."

Viimati töötas 48-aastane Reim peatreenerina Eesti jalgpallikoondise eesotsas. 2016. aasta sügisel peatreeneriks nimetatud Reimi ametiaeg kestis veidi alla kolme aasta. Ametist astus ta tagasi tänavu juunis, pärast 0:8 kaotust EM-valikmängus Saksamaale.

Klubitasandil on Reimi ainsaks töökohaks peatreenerina olnud FC Flora, kus ta juhendas aastatel 2010-2012. Floraga tuli ta kahekordseks Eesti meistriks.