FOTOD | 1 PÄEV PREMIUM LIIGA ALGUSENI | Tehva: homme on väljak roheline ja lilled õitsevad!

Uibolehe sõnul on kõik kontrolli all ka nädalavahetusel toimuvate esiliiga mängude mõttes. "Seal on meil samamoodi pidev ühendus olemas. Ainuke probleem tekib siis, kui mängu ajal või vahetult enne mängu suur hulk lund maha sajab. Kui väljaku olukord kiiresti muutub, ei pruugi enam olla aega lumetõrjet teha. Nädala alguses sadanud või täna maha tulev lumi ei tohiks olla takistuseks. Homme pöörab ilm sulale ja lubab ka vihma," oli Uiboleht optimistlik ja lisas, et mängu toimumise otsustab kohapeal ikkagi kohtunik.



Vaade Hiiu staadioni abitribüünilt. Kõrval paistab katusega põhitribüün. Foto: Priit Simson



"Kohtunik peab hindama, kas väljak on ohutu ja kas see on võimalik reeglitepäraselt läbi viia - kas piirid on nähtavad, kas väljak on jalgpalli mängimiseks ohutu ja nii edasi."

Kalju on lubanud homset mängupäeva tähistada naistepäeva vääriliselt. "Meil on haruldane võimalus näidata, kui palju me naisi armastame. Jagame lilli ja loosime välja vinge Spa-paketi," andis Tehva pisut aimu, mida homme Hiiu staadionil lisaks hooaja avamängule näha võib.