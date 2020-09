FOTO | Põhikoosseisu jagu mängijaid koju jätnud Nõmme Kalju startis Ungari poole. Tehva: võitlusvaimu on praegu rohkem kui veel

Terviseameti viimase informatsiooni kohaselt on Nõmme Kalju koldega seotud 15 inimest. Seega läheb tunamullune Eesti meister euromängule vastu suuresti duubelmeeskonna liikmetega.

"Üks mängija, kes oli varasemalt positiivse testi andnud - see viimane üksik, kes lisandus - tema test osutus kahe proovi kokkuvõttes negatiivseks," selgitas Kalju president Kuno Tehva viimaseid arenguid Delfile. "Ta tunnistati terveks ja on lennuki peal. Kõige esimene mängija, kellest trall pihta hakkas, on tänaseks tervenenud ja ka lennuki peal."

"Põhikoosseisu jagu mängijaid jäid ikkagi lennukist maha. Ungarisse sõitis pigem B-koosseis," tõdes Tehva, kelle sõnul lendas Ungarisse lõpuks 19-20 mängijat. "Kõik, kes läksid, on absoluutselt mitu korda läbi testitud ja karantiiniaja möödudes terveks tunnistatud. Ühtegi veerand, ega poolriski kuuluvat jalgpallurit pole."

Ungaris Kalju liikmed enam mängu eel ühtegi testi tegema ei pea. "Tegelikult oleks nibin-nabin saanud kolm mängijat veel kaasa võtta, sest nendel sai asümptomaatiliste aeg täis ja perearstid tunnistasid nad töökõlbulikuks," avaldas Tehva. "Selles mõttes on olukord hea, et kes maha jäid - meie põhikahurvägi - siis, kui euromäng on läbi, saavad nemad ka välja tulla ja eluga edasi minna ning Premium liigaks valmistuda," jätkas ta.

Nõmme Kalju peab õhtul Ungaris esimese ühistreeningu pärast kahe nädala pikkust pausi. "Keeruline olukord, sest läheme euromängule nii, et pole kaks nädalat trenni teinud. Võitlusvaimu on praegu rohkem kui veel," jäi Tehva siiski positiivseks. "Rääkisin treeneritega ja sellist nooti, et mäng on ette kaotatud, küll pole. On olemas ideed, kuidas mängu ka selle koosseisuga võita."

Tehva sõnul läheb Ungari reis klubile lisakuludena maksma ligi 60 000 eurot. "Neid tibusid hakkame hiljem kokku lugema, olukord on kulukas ja keeruline. Spordimehelikult tuleb aga lõpuni käia."

Tehval oli lõpetuseks sõnum ka avalikkusele. "Väga selgelt tuleb ära kirjeldada, kuidas positiivse testi andnud inimesed saavad tavaellu tagasi naasta. See on praegu isegi perearstilt perearstile väga erinevalt tõlgendatud. Müra on meeletult palju. Selle asja peame riigi tasemel ära klattima," sõnas ta.