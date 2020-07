FOTO | Koroonakahtlusega Eesti jalgpalli rahvuskoondislane naasis treeningutele

Karl Aavik RUS

Erik Sorga (tumedas vormis) USA TODAY Sports

Peale uudist, et Erik Sorga koduklubis andis keegi positiivse koroonaproovi ning just eestlane eemaldati algkoosseisust, kerkisid esile spekulatsioonid, kas just Sorga oli see, kel tuvastati COVID-19. Tema viimasest sotsiaalmeedia postitusest võib aga väita, et mees on terve.