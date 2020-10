FOTO | Koondisemängu ukse taha jäänud Pohlaku lahkumist nõudev plakat keriti lahti Premium liiga matšil

Sõnumi taga on osade jalgpallifännide soov survestada ametist lahkuma Eesti Jalgpalli Liidu pikaaegne president Aivar Pohlak, keda nähakse Eesti jalgpalli praeguse madalseisu peasüüdlasena.

Sama plakatit üritati kolmapäeval tuua ka Eesti - Armeenia Rahvuste liiga mängule Lilleküla staadionil, kuid turvamehed seda väravast sisse ei lubanud. Eesti Jalgpalli Liidu infojuhi Mihkel Uibolehe sõnul ei pääsenud plakat staadionile mitte selle sisu tõttu, vaid see üritati väravast sisse tuua väljaspool kokkulepitud aega.

Täna kell 16.00 alanud Kalevi - Kalju mängul oli plagu kohal. Alustuseks tekkis Kalju fännidel mängu inspektori ja turvamehega konflikt. Delfi käsutuses on fännide poolt üles filmitud video, kus turvamees ütleb: "Jalgpalliliit ütles, et seda ei tohi panna üles." Veidi aja pärast lisab inspektor: "Ma ei luba seda plakatit sinna panna."

Ometi jäi plagu üles ning seda on veel võimalik näha praegugi Soccernet.ee otseülekandest.

Uibolehe sõnul pole jalgpalliliit käskinud Kalju fännidel plakatit kokku panna. "Olles suhelnud äsja Premium liiga tegevjuhi Veiko Sooga, saan öelda, et me pole sel teemal andnud ühtegi korraldust. See, et keegi liidust on sekkunud, ei pea paika. Igal mängul on jalgpalliliidul oma esindaja korraldusjuhi (teise nimega inspetkor - toim) näol, kes tegutseb oma tarkuse ja reeglite alusel. Jalgpalliliidul pole selle olukorraga probleemi."

Tallinna Kalevi klubist öeldi Delfile, et nende poolest võib samuti see plakat oma kohale jääda.

Nõmme Kalju võitis avapoolaja Kalevi vastu 4:0. Kaks esimest tabamust sündisid Kalevi omaväravatest (12. minutil Dominik Ivkic, 20. minutil Daniil Šotšugov). 22. minutil sahistas võrku Sander Puri, 34. minutil Aleksandr Volkov.

Jalgpalliliidu protokolli järgi on antud mängu inspektor Tarmo Tõnismann, kes pole alaliidu töötaja. "Mängukorraldusjuhid ongi valdavalt inimesed väljaspoolt liitu. Neile on antud ülesandeks mängul olukorda jälgida ja oma peaga mõelda-tegutseda," lisas Uiboleht.