FOTO | Jalgpallihaigla andis üle 2019. aasta Jalgpalligeeniuse tiitli

2019. aasta Jalgpalligeenius on Eesti Jalgpalli Liidu kogukonnajuhtide programm.

"Programm, mis on ilmselt parim asi, mis Eesti jalgpallis viimase 10 aasta jooksul juhtunud on (arvutame siit kiiresti maha Tarmo Rüütli magic’u ja Kostja Vassiljevi väravad). Ühe aasta jooksul suudeti kasvatada Meistriliiga publikunumbreid ja ka seltsielu klubide ümber läks keema, seda eeskätt just tänu tublidele inimestele, kellele kogukonnajuhi ametikoht ei ole mitte rahanumber, mis igal kuul kindlal päeval laekub kontole, vaid igapäevane töö, mis toob sära palgele nii töötajale kui neile, kelle pärast tööd tehakse," seisab Jalgpallihaigla Facebooki postituses.

"Jalgpalliliidu kogukonnajuhtide programm on lennanud kõrge ja uhke kaarega. Loodame vaid, et seda lendu jätkuks."