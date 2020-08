Florast lahkunud poolkaitsja leidis uue klubi Ukrainast

Nimelt on Ainsalu liitumas Ukraina kõrgliigas mullu 11. koha saanud FK Lviviga, kellega on Soccernet.ee andmetel juba allkirjastanud kolme-aastase lepingu. Ka Flora ja Lvivi vahel on kokkulepe ülemineku osas praeguseks sõlmitud. Lviv ei ole ise veel üleminekust teatanud, aga teeb seda usutavasti lähiajal.

Ukraina meistriliiga kuulub Euroopa paremikku: UEFA pingereas on tegu tugevuselt üheksanda liigaga, mis edestab nii Hollandi kui Türgi kõrgliigasid.

