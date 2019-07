Florale kaotanud Radnicki treener palus kogu Serbia riigi ees vabandust

"Õnnitlen Florat edasipääsu puhul. Üritasime, ründasime esimestest minutitest peale, aga sellest ei piisanud, et edasi pääseda. Saime küll lõpuks värava kätte, aga Flora tabamus purustas meie jaoks kõik," möönis Krunić.

"Esimene mäng, mis oli meie jaoks väga suur pettumus, oli otsustav. Lasime endale kaks väravat lüüa, aga ei suutnud korralikult keskenduda ja lasime ka endale kaks tükki lüüa. Nagu ütlesin, siis Flora viigivärav oli määrav."

Krunić lisas, et soovib vabandada mitte ainult Radnicki fännide, vaid kogu Serbia ees. "Tahan vabandada kogu riigi ees. Meil oli võimalus palju paremini esineda, aga ei suutnud seda teha. Selliste kohtumiste järel on väga raske tulevikust rääkida, aga juhtunu on meie süü."