Flora sangar Lepik: tahtsin tänada lähedasi, kes on raskel perioodil olnud mulle suureks toeks

„Mine, mängi ja võitle. Ole seal ees olemas ning küll need pallid tulevad,“ meenutas Lepik peatreener Jürgen Henni sõnu, millega ta väljakule saadeti.

Esimese tabamuse järel jooksis Lepik publiku sekka, kus tähistas väravat koos lähedastega. „Tribüünil oli mulle väga kallid inimesed, kes on raskel perioodil olnud mulle suureks toeks. Tahtsin neid tänada, et nad on olemas olnud,“ viitas Lepik mitmele pikale ja keerulisele traumale, mis teda on viimastel aastatel seganud. „Praegu on õnneks kõik korras.“

Lepik oli sel hooajal seni löönud kõrgliigas ainult ühe värava, kui ta tegi skoori 12. juunil matšis Viljandi Tulevikuga. Kuidas pääseda aga püsivalt algkoosseisu, kui mänguaja eest tuleb võidelda Premium liiga suurima väravaküti Rauno Sappineniga, kes on sel hooajal saanud kirja 14 tabamust?

„Tuleb jätkata samas vaimus. Tuleb igas mängus kaks väravat lüüa. Tegelikult on mul hea meel, et Sappinen on olemas. Tema paneb mind rohkem töötama ning mina panen teda. Usun, et treener on ka rahul, et tal on võtta kahte erinevat tüüpi ründajat.“