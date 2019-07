Flora ründaja avaldas, palju jalgpallurid Eesti liigas palka saavad

Narvast pärit Sinjavski käis SKY Radiole intervjuud andmas ning temalt küsiti, kas ta on 22-aastaselt ühes Eesti tippklubis mängides oma eluga rahul. "Teen oma lemmikasja, saan sellest naudingut ja kellelegi pole saladus, et ka palka. Muidugi olen ma praegu rahul, aga alati on vaja edasi pürgida," vastas ta.

Sinjavskilt küsiti ka mängijate sissetulekute kohta. "Arvan, et jalgpallurite keskmine palk on 1100-1200," sõnas ta.

