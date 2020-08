Flora rebis Kaljust juba 14 punktiga ette

682 pealtvaataja ees sahistas kaks korda võrku Martin Miller (39. ja 57. minutil) ning ühe tabamuse lisas Vladislav Kreida.

Tiitlikaitsja ja tabeliliidri Flora edu Nõmme Kalju ees on juba 14 punkti, kuid Kaljul on võimalik seisu parandada pühapäevases kodumängus Narva Transi vastu.

Homme kell 16 on Viljandis vastamisi kohalik Tulevik ja Tallinna Legion. Pühapäeval mängivad veel Paide linnameeskond ja Tallinna Kalev (kell 13) ning Tartu Tammeka ja FCI Levadia (kell 19).

