Flora president Pelle Pohlak: kolm-neli mängijat võiksid teha sammu edasi, aga oleksime rõõmsad, kui üleminek õnnestuks kasvõi ühelgi

Kahe hooaja vahel on FC Floraga liitunud Tartu Tammeka ründaja Sten Reinkort ning Viljandi Tuleviku väravavaht Karl Romet Nõmm. Küsimusele, kas on oodata veel liitujaid või kaks lisaks ääreründajale Frank Liivakule tuleb juurde lahkujaid, vastas Pohlak:

"Praeguseks on selged veel kolm mängijat, keda sooviksime järgmisel hooajal esindusmeeskonnas näha ja kellega oleme üleminekukõnelusi alustanud. Eeldan, et esimest neist saame jälgijatele tutvustada uue aasta alguses. Ülejäänud kahega läheb kauem ja eksisteerib ka võimalus, et ühel või teisel põhjusel jääb see protsess ühe või mõlema mängija osas vähemalt praegu katki. On üks või kaks mängijat, keda sooviksime näha oma treeningprotsessis hooajeelse ettevalmistuse käigus ja veel üks või kaks mängijat, kelle klubisse toomist võime jaanuaris või veebruaris alustada. Räägin praegu vaid esindusmeeskonnast.

Mis lahkujaid puudutab, siis arvan, et sammu edasi võiksid teha kolm-neli mängijat. Selle nimel töötame, aga olukord rahvusvahelisel jalgpalliturul on keeruline ja oleksime rõõmsad, kui üleminek õnnestuks kasvõi ühelgi neist."

Kindlasti otsib endale välisklubi Premium liiga möödunud hooaja suurim väravakütt Rauno Sappinen. "Konkreetset liigat ei ole sihiks seadnud. Soov oleks mängida hea tasemega liigas ning võistkonnas, mis mängib kombineerivat ja domineerivat jalgpalli," ütles Sappinen 17. detsembri Eesti Päevalehe artiklis.

