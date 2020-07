Flora põhimees treenib üksinda ja soovib klubist lahkuda

Eelmisel aastal Flora meistritiitlis kandvat rolli mänginud Ainsalu on tänavu käinud Premium liigas platsil vaid kolmes kohtumises, kirjutab Soccernet.ee. Mai lõpus sai ta Narva Transi vastu vigastada ning kuu aega hiljem tuli Ainsalu võõrsil Kuressaare vastu platsile viimaseks pooltunniks, aga pärast 30. juunit ta enam liigamängudes meeskonna koosseisu kuulunud ei ole. Täna treenis ta Lillekülas üksinda.

Hurt avaldas, et Ainsalu puudumise põhjus pole vigastus, vaid soov klubist lahkuda, ja saatis kirjalikult klubipoolse kommentaari, millega oli nõus ka Ainsalu ise.

"Algselt oli nii meie kui ka mängija soov ja plaan, et jätkame koostööd hooaja ja kehtiva lepingu lõpuni. Ühel hetkel tuli aga arusaam, et nii saab olema keeruline. Istusime Mihkliga maha ja leppisime kokku, et klubi annab talle vaba voli pidada läbirääkimisi välisklubidega uue töökoha leidmiseks ilma, et FC Flora seaks sellele üleminekule mistahes tingimusi," teatas Hurt.

Refereeritud artikli täistekst Soccernet.ee lehel.