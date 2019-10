Flora peo rikkunud Sander Puri: oleme liigas kõikide võistkondade vastu plussis

„Tahtsime nende peo ära rikkuda. Oleks olnud kahju, kui nad oleksid meie õuel peo püsti pannud. Läksime kindlalt võidu peale mängima,“ sõnas Kalju mõlemad väravad löönud Sander Puri.

Kui Flora on jätkuvalt liikumas meistritiitli suunas, siis Kalju sihib õnnestumise korral hõbemedaleid. Samas tõdes Puri, et võimelike tiitlinõudlejatega on nad sel hooajal väga hästi mänginud. „Oleme liigas kõikide võistkondade vastu plussis. Ütlesin juba hooaja alguses, et tiitli võidab see meeskond, kes kaotab nõrgemate vastu kõige vähem punkte ning niimoodi ongi läinud. Esineliku vastu oleme võtnud kõige rohkem punkte. Nii vaadates ei ole paha hooaeg.“

Näiteks tiitli suunas liikuvat Florat on Kalju liigas võitnud sel hooajal kahel korral. Lisaks on üks mäng jäänud viiki ning florakatele läks ainult võit avavoorus, kui Nõmmel oldi konkurendist 3:0 parem.

„Üritame tabelis võimalikult kõrgele ronida. Meil on praegu hea hoog. Püüame seda hoida,“ avaldas Puri, et hiljuti veel neljandal tabelireal olnud võistkond sihib nüüd hõbemedaleid.