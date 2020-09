Flora peatreener mängust Malta meistriga: kindlasti võidetav vastane, kuid meil saab olema raske

Flora ja Floriana Euroopa liiga kolmanda eelringi kohtumine algab homme Eesti aja järgi kell 20. Täpselt 48 tundi varem maanduti tšarterlennuga Malta ainsas lennujaamas.

Eile õhtul Delfiga rääkides polnud Flora peatreeneril Jürgen Hennil veel mängueelse päeva plaan täielikult teada, sest koroonaviirusest tingitud reeglid olid veel ebaselged.

„Kõigepealt peame selgeks tegema, mis meil siin lubatud on. Meil ei soovitata väga palju hotellist väljaspool liikuda. Tegeleme sellega, et teada saada, millised liikumispiirangud meile kehtestatakse - kas saame jalutada või mis tegevused on võimalikud. Muus osas järgime oma tavapärast rütmi,” sõnas Henn.

Päev enne äralendu sai kogu Flora klubi äreva uudise, kui selgus, et üks U21 meeskonna mängija oli andnud positiivse koroonaproovi. Esindusmeeskonnaga too mängija kokku puutunud ei ole ning Florale Eestis tehtud viiruseproovid olid negatiivsed.

„Suurel määral see [U21 mängija positiivne proov] meid ei seganud. Natuke oli vaja staadionil töö ümber korraldada. Võtsime kasutusele need juhised, mis jalgpalliliidu poolt tulid,” lausus Henn.

Meeskonnaga lendasid Maltale ka viimases mängus vigastuse tõttu koosseisust puudunud vasakkaitsja Ken Kallaste ja Reykjaviki vastu vahetusest sekkunud ründaja Mark Anders Lepik. Uusi traumasid Florale juurde tulnud ei ole.

„Keniga on endiselt seis ebakindel nagu ka viimane kord - tema osalemine selgub viimastel hetkedel. Sama seis on Lepikuga - mängupäeval selgub, palju minuteid tal sees on,” ütles Henn.



Milline meeskond on Malta 26-kordne meister Floriana ja kuidas nad mängivad? „Tundub jõuline ja agressiivne meeskond. Teatud määral saab paralleeli tuua Suduvaga (Flora kaotas Meistrite liiga 1. eelringis penaltitega Marijampole Suduvale - toim) - mängivad küll teise asetusega, aga on pigem jõuline, agressiivne ja kogenud meeskond,” sõnas Henn.

Kuidas ise nende vastu mängida? „See on võtmeküsimus. Peame olema kindlasti valmis, et mäng võib olla võitluslik ja käia teiste pallide peale. Samas ei tohi ära ehmatada, kui vastane laseb meil rohkem mängida. Peame julgema sellisel juhul ka ise palli hoida. Me ei tea, milline on väljaku seisukord. Kohti, milleks veel valmistuda, jagub, aga see on euromängude puhul tavapärane, kui sa ei tunne vastast ega kohalikke olusid.”