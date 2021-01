Flora peatreener Jürgen Henn Henrik Ojamaast ja 15 hoolealuse siirdumist koondise laagrisse: ega see ideaalne olukord ei ole

Flora avaldas täna, et viimati Poola esiliigaklubisse Łódźi Widzewi kuulunud Henrik Ojamaaga (29) on sõlmitud kolmeaastane leping. "Mul on väga hea meel olla tagasi klubis, kust sai minu jalgpallikarjäär alguse. Viimased mängud Eesti liigas tegin 2007 aastal Flora duubli eest ja nüüd 14 aastat hiljem liitun esindusmeeskonnaga! Flora on teinud aastatepikkust järjepidevat tööd ja liigub klubina õiges suunas – seda näitavad nii liiga tulemused kui ka järjest pikemad eurohooajad. Soovin omalt poolt anda panuse sellesse, et Flora jätkaks edukat esinemist Eestis ja teeksime ajaloolise sammu euroliiga alagrupiturniirile. Ootan juba väga treeningute ja hooaja algust!" ütles 44 korda Eesti koondise eest väljakul käinud ja ühe värava löönud Ojamaa Flora kodulehele.

Delfi ja Eesti Päevaleht võttis ühendust Flora peatreeneri Jürgen Henniga, kelle kommentaar klubi pressiteatest puudus ning küsis temalt nii Ojamaa, koondise uue peatreeneri, 15 Hispaania laagrisse võetud floraka kui ka võimalike uute liitujate-lahkujate kohta sel talvisel üleminekuperioodil.