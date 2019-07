Flora peatreener Henn hiilgava võidu järel: mehed võitlesid küsimusi esitamata!

Kas on lootust, et pärast sellist võitu üldse und tuleb, magada saad?



Ma arvan, et ikka saan. Tuju on hea, aga samas oli ka väga väsitav päev, mis nõudis väga palju energiat.

Palju energiat nõudis mäng ka meeskonnalt - paistis, et mäng oli üks suur ja kõva võitlus.

Jah, meeskonna üle on väga uhke tunne. Mehed võitlesid ja tegid kõike ilma küsimusi esitamata. Olime kõik 90 minutit pluss üleminutid mängus sees ja see nõudis iga viimast piiska keskendumist ja energiat.

Ülekannet vaadates tundus, et püsisite täna väga rahulikud, kalkuleerivad, hoidsite mänguplaanist kinni. Paistis sulle ka nii?

Meie plaan oligi selline. Täpselt nii me mängida tahtsimegi: hoida vastane kontrolli all, ise võimalikult palju tempot kontrollida ja surve all mitte paanikasse sattuda.

Ole aus - kas ja kui palju vasardas peas enne mängu see Flora nukker euroajalugu? Ja kui hea meel nüüd on, et nüüd saab need jutud vähemalt natukeseks ajaks ära unustada?

Täiesti ausalt - mul ei ole see kunagi peas olnud. Eelmise aasta euromängudest on piisavalt pikk aeg möödas olnud. Mina isiklikult lähen küll igale mängule puhtalt lehelt. Ausalt, ma selliste asjade peale ei mõtle.

Millisel hetkel saite tiimina aru, et edasipääs on käes? Oli see Mark Anders Lepiku värav?

Jah, võib nii öelda küll, siis oli selgus majas. Seis oli siis juba selline ja piisavalt vähe oli mängida, et midagi erilist enam juhtuda ei saanud.

Kas pärast seda, kui vastased Henrik Pürgi värava järel suhteliselt kiiresti ühe tabamuse tagasi lõid, tekkis korraks tunne, et võit võib käest libiseda?