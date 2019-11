Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva: naised mängivad jalgpalli emotsiooni pärast

Flora murdis Pärnu naiskonna ääretult pika hegemoonia ja suutis valitsejaks jääda. Milline on sinu mõju selle kõige juures?

Vahel ei täida mõni mängija kokkulepitud ülesandeid ja naiskond kannatab. Esimene ülesanne on koos mängijaga välja selgitada, mis on selle taga. Proovin teha nii, et mängija saaks ka ise sellest aru. Trennid on meil kolm-neli korda nädalas, kuid pean mängijatega ka individuaalseid vestluseid, et mõnes teemas selgusele jõuda.

Ehk siis pead olema psühholoogi rollis?

Ilma selleta ei saa. Mul on olnud arenguvestluseid, kus me mõne tüdrukuga vestleme mitu tundi, aga kordagi ei puuduta otseselt jalgpalli. Teemadeks on sageli üldiste elu eesmärkide püstitamine, mis tänapäeva maailmas muutub üha hägusemaks. Infotung on nii meeletu, et inimesel on väga lihtne teha kõike korraga, aga lõpuni justkui mitte midagi. Kõike püütakse teha seepärast, et on kartus millestki ilma jääda.

Vahel tuleb ette, et mõne mängija kvaliteet hakkab langema, kuid seejuures võiksid treenerid võistkondlikud ambitsioonid unustada ja selgitada välja, milles on asi. Hukkamõistmise asemel peaksime selgitama välja variandid, kuidas probleem lahendada. Liiga palju survet ei saa peale panna, sest Eestis mängiva naise ja tüdruku elus on lisaks jalgpallile palju muid katsumusi. Meie naised ei ole veel professionaalid ja nad mängivad jalgpalli, sest nad armastavad seda mängu ja tahavad saada paremaks. Suur osa treeneritööst on toetada mängijaid inimeseks kujunemisel, et nad saaksid realiseerida oma potentsiaali ja maksimaalselt nautida jalgpalli.

Katrin Loo on 20 mänguga kõmmutanud 36 väravat. Kui nüüd hästi hüpoteetiliselt rääkida, need väravad maha lahutada, oleksite sama „vähe“ löönud kui Pärnu. Kas sa sooviksid peale Loo veel kedagi sellest hooajast välja tuua?

Selle hooaja alguses oli tunne, et naiskond on väga hästi komplekteeritud, ent siis said meie kaks ründavat keskpoolikut vigastada ja olid sisuliselt terve hooaja väljas. Seega pidi Katrin Loo vajadusel täitma ründes peaaegu kõiki positsioone: keskründaja, ründav poolkaitsja, ääreründaja. Kindlasti oli ta asendamatu. Ent teiste vigastustega seoses kerkis sel hooajal tugevalt esile Getter Saar, kes sai ennast tõesti korralikult käima. Lisaks andis ründefaasis väga palju juurde Mari-Liis Lillemäe, kes nii alustas kui ka lõpetas rünnakuid.