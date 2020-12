Flora ostis Viljandilt U21 koondise väravavahi

Portaal Transfermakt hindab Nõmme turuväärtuseks 150 000 eurot. Flora ja Viljandi mehe üleminekusummat ei avalikustaund.

"Meil on rõõm teatada, et FC Flora soetas Viljandi Tuleviku väravavahi mängijaõigused, Karl-Romet Nõmm sõlmis meiega kaheaastase lepingu," seisab FC Flora kodulehel.

Oma senise karjääri Viljandis mänginud Nõmme jaoks on see esimene klubivahetus.

Toona 17-aastane Karl-Romet tegi oma debüüdi Premium liigas 7. märtsil 2015. aastal, kui Viljandi Tulevik kohtus FC Floraga. Tänavu oli Nõmm kindel number üks valik Tuleviku jaoks, kui hooaja 28st mängust valvas ta puuri 27-l korral. Kokku on Karl-Romet käinud Premium liigas väljakul 123. korral.

Lisaks klubilistele saavutustele on Nõmm esindanud koondist nii U17, U18, U19 kui ka U21 vanusegrupis.

Flora spordidirektori Norbert Hurda sõnul on Flora väravavahtide osakonda uueks hooajaks täiendust vaja, kuna Kristen Lapat ootab ees sõjavägi. "Me oleme Karl-Rometit pikalt jälginud. Ettevalmistusperioodil õnnestus meil temaga natuke koostööd teha, mis andis hea võimaluse näha teda Flora keskkonnas. Nähtu põhjal võib öelda, et Karl-Romet on ajas küpsenud ja suhtub endale seatud eesmärkidesse tõsiselt. Mul on hea meel, et ta astub sammu edasi ja saab panna ennast proovile tugevamas konkurentsis," sõnas Hurt.

"Floraga liitumine tähistab minu esimest klubivahetust karjääris ja seetõttu olen väga põnevil, mis mind ees ootab. Viljandis olen kogunud oskusi, kogemusi ja enesekindlust ning tahan need rohevalgete meeskonna heaks tööle rakendada," sõnas värskelt särgivärvi vahetanud Nõmm.

"Hindan väga kõrgelt kõigi oma treenerite antud panust minu arengusse ja seetõttu on mul suur rõõm siirduda minuga palju tööd teinud Mati Jürissoni ja Rait Oja käe alt just Aiko Orgla treeningutele. Olen Aikoga koondistes koos töötanud ning meil on hea klapp ja üksteisemõistmine. Luban anda endast kõik, et olla vääriline kandma meisterklubi särki ning aidata Floral kõrgeid eesmärke saavutada. Selle kõige juures jään südamest tänulikuks Viljandile ja minu inimestele seal: aitäh teile, jääte alatiseks minuga," lisas Eesti noortekoondislane.