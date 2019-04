Flora noor ründaja on Arsenalis testimisel, mis võib otsustada mehe tuleviku

Vaid 16-aastane Šapovalov lõi juba eelmisel hooajal Eesti Esiliigas 16 mänguga 16 väravat, resultatiivselt on ta alustanud ka käesolevat aastat: Flora duubeltiimi eest on ta 180 mänguminutiga kõmmutanud juba viis kolli.

Varasemalt on Šapovalovi vastu suurt huvi üles näidanud Saksamaa kõrgliigaklubi SC Freiburg, kes on Florale ja Šapovalovile teinud juba ka konkreetse pakkumise. Klubi ja mängija soovivad aga nüüd ära oodata, mis saab Arsenalis - Šapovalov käis seal testimisel juba eelmise aasta sügisel, nüüd kutsuti ta tagasi.

"Arsenal palus meid, et nad saaksid teda veel ühe korra näha," avaldas FC Flora president Pelle Pohlak. "Eelmisel korral, kui ta seal käis, sai ta vigastada ning testimine jäi pisut poolikuks. Kui oleme sealt tagasisidet saanud, saame tema tuleviku osas otsuse teha."

Kui Arsenal Šapovaloviga rahule jääb, võib Floral seega tekkida olukord, kus valik tuleb teha Arsenali ja Freiburgi, Inglismaa ja Saksamaa vahel. "Sellest on veel vara rääkida, esmalt peame ära ootama, mida Arsenal arvab. Freiburgi pakkumine on meil juba laual," lisas Pohlak, märkides, et Freiburgi akadeemia kasuks räägib muuhulgas põnev statistika - just nende kasvandikest jõuab kõige suurem protsent Bundesligasse mängima.