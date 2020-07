Flora muutub veelgi tugevamaks? Kogenud Ken Kallaste treenib meistritega

Viimased viis aastat on Kallaste mänginud Poolas, esmalt Ekstraklasas Zabrze Gornikus ja Kielce Koronas ning lõppeval hooajal esiliigas GKS Tychy ridades, kirjutas Soccernet.ee.

Flora president Pelle Pohlak lausus Soccernet.ee-le, et tulenevalt koroonapandeemiast ja hooaja tavapärase lõpukuupäeva edasinihkumisest on Kallaste hetkel ametlikult siiski Tychyga seotud. "Ütleme nii, et me oleme alati huvitatud headest Eesti jalgpalluritest, aga praegu on ta veel Tychy mängija," sõnas Pohlak.

