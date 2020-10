Flora mäng lükkub edasi, kui armeenlased ei suuda kella 17-ks tõestada, et nende mängijad koroonaviiruses ei olnud

Kuigi Armeenia koondises avastati kolmapäeva hommikuks koroonajuhtum, läks meeskond siiski päeval enne mängu Armeenia kirikusse küünalt panema ning FC Ararati klubi noormängijatega kohtuma.

Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht ütles Delfile, et Viljandi mäng homme kell 13 FCI Levadiaga toimub. Kahtluse all on veel Flora ja Narva Transi pühapäevane kohtumine, mis hetkeseisuga on edasi lükatud.

Võtmeküsimus on hetkel selles, kas armeenlased suudavad tõestada, et nende mängijad koroonaviirusesse nakatunud ei olnud. Armeenia koondise testide tulemusi oodatakse kella 17-ks. Hetkeseisuga peavad üheksa Flora ja Tuleviku poolkaitsja Pavel Marin viibima isolatsioonis teisipäevani.

"Kolmapäeval toimus koondisemäng, mille järel pidid platsil käinud Eesti klubide mehed jääma isolatsiooni. See polnud klubide põhjustatud olukord, vaid vajalik koondise huvides," viitas Uiboleht Terviseametiga saavutatud kokkuleppele, et Rahvuste liiga mäng toimuda saaks.

"Nii lükatigi Tuleviku ja Flora Premium liiga järgmine mäng edasi. Tulevik soovis ikkagi mängida. Neil oleks puudunud üks mees. Seega Tuleviku ja Levadia vaheline mäng toimub. Trans - Flora mängu edasilükkamist saaks muuta see, kui täna õhtuks oleks arenguid seoses Armeenia koondise mängijate testidega."

Teema võeti jutuks ka tänases Betsafe'i jalgpallipodcastis (38. minuti paiku), kus räägiti, et armeenlastelt proovide võtmise muudab keerukaks tõsiasi, et mängijad ei lahkunud Eestist ühiselt, vaid erinevate lendudega ning osad mehed sõitsid isegi autoga üle idapiiri ja sealt siselendudega üle Venemaa edasi.

Armeenia-mängus platsil käinud Flora ja Viljandi mängijad: Rauno Sappinen, Märten Kuusk, Vladislav Kreida, Frank Liivak, Vlasij Sinjavski, Konstantin Vassiljev, Mark Anders Lepik, Martin Miller, Michael Lilander (kõik Flora), Pavel Marin (Viljandi).

