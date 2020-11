Flora lustis võõrsil Kalju vastu, Tammeka ja Tulevik lõid kahe peale kuus väravat

Tammeka pääses juba esimesel minutil Patrick Veelma väravast juhtima. Sander Kapper viigistas 13. minutil seisu, aga kümmekond minutit hiljem pääses Tammeka Andre Paju väravast taas ette.

64. minutil jõudis Tulevik Pavel Marini väravast viigini. Peagi pääsesid võõrustajad juba kolmandat korda ette, kui taas oli täpne Paju, aga Tulevik ei andnud alla. 80. minutil sai ka Marin kirja teise värava, tehes lõppseisuks 3:3.

Kuna Tammekal oli mängu eel ühepunktiline edu, piisas neile viigist, et Premium liigas viies koht kindlustada. Mõlema võistkonna jaoks on tänavune hooaeg nüüd läbi.

Päeva teises mängus läksid hooaja viimases raudteederbis omavahel vastamisi Nõmme Kalju ja FC Flora. Juba tiitli kindlustanud Flora sai võõrsil kindla 3:0 võidu.

Flora eest olid täpsed Rauno Alliku, Henri Välja ja Frank Liivak. Nii Väljale kui Liivakule läks kirja ka üks resultatiivne sööt.

Mängupäeva lõpetab Levadia ja Paide vaheline kohtumine, mis algab kell 15. Kui Paide võidab, kindlustavad nad klubi ajaloo esimese hõbemedali ja koos sellega pääsme eurosarja. Viigi ja Levadia võidu puhul jäävad pealinnaklubile veel teatud teoreetilised võimalus lõpetada hooaeg teisel kohal.

