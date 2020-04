Flora koostas kriisieelarve, aga mängijate palkade kallale pole läinud

"Kõige keerukam on hetkel ikkagi eelarveline pool. Me ei tea täpselt, kuidas antud viirusest tingitud majanduslangus Eesti spordile ja ettevõtetele mõjub, kuidas ja mis ajahetkel saab töö tavapärases rütmis jätkuda. Aga raskused on ületamiseks ning koos tegutsedes tuleme sellest veel tugevamana välja. Treenerid teevad selles osas tublit tööd, valmistavad individuaalseid plaane, on tihedas suhtluses omavahel ning ka mängijate ja lastevanematega," ütles Järvalt.

"Kontori töötajatel on igal ühel oma kuu eesmärgid seatud, mida nad antud perioodil täidavad. Praegu on ka aeg, kus saab keskenduda nendele toimetustele, mida tööalaselt on tihedas graafikus pidevalt edasi lükatud. Samuti saame valmistada juba tegevusi ette eriolukorra lõppemiseks, et siis juba sujuvalt oma tavapärase rütmi juurde naasta."

"Käesolev kodukontori aeg õpetab meid kõiki oma aega veel oskuslikumalt planeerima. Mina pean lisaks oma tööle kodus aitama ka 4. klassi tütart õppetöö korraldamisel ning 4-aastasele lasteaialapsele leidma põnevaid ja arendavaid tegevusi, nii et kindel päevakava peab väga paigas olema, et kõik vajalik saaks tehtud. Aeg-ajalt tuleb tööks näpistada ka unetundide arvelt," lisas Järvalt.

"Oleme klubi juhtkonnaga koostanud kriisieelarve, et klubi saaks jätkusuutlikult edasi toimetada. Tulude osakaal on küll mingis osas langenud (nt väljakute rent, liikmemaksud, ürituste korraldus jne), seetõttu peame ka kulutused väga kindlates piirides hoidma. Püüame kasutada kriisiolukorda ka uute tuluteenimise strateegiate väljatöötamiseks ja käivitamiseks, samuti nende olemasolevate strateegiate, millega praegu tegeleda saab, intensiivsemaks toimimapanemiseks. Hetkeseisuga klubi töötajate (sh mängijad) palkade kallale pole pidanud minema, loodetavasti see nii ka jääb."