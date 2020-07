Käimasoleva nädala lõpuks saavad selgeks kõik neli tiimi, kes sel eurosuvel Eesti klubijalgpalli rahvusvahelisel areenil esindavad. Viimase ehk neljanda vaba koha täidab Paide Linnameeskond või Narva Trans. Kui Paide on praeguses seisus juba kõrvaltvaataja rollis, siis Transil on kõik enda kätes. Paide lootused on pandud FC Flora õlgadele. Mängus on vähemalt 240 000 eurot. Euroedu korral võib antud summa aga mitmekordistuda.