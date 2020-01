Eesti klubijalgpallis ei ole mingi saladus, et parimad olenevad paljuski eurorahast. Eurosarja jõuavad igal aastal neli parimat. Euroopa jalgpalli liidult UEFA-lt saabuvad selle eest meie mõistes soliidsed solidaarsusmaksed (Nõmme Kalju teenis mullu 1,18 miljonit eurot). Aasta-aastalt on läinud nii, et Eesti meister teenib teistega võrreldes tunduvalt kopsakama summa (meistri garanteeritud summa on teistest 3,33 korda suurem).

Lähitulevikus suureneb see vahe veelgi, nii et regulaarselt meistriks tulev klubi saab lihtsalt konkurentidest rikkamaks. Flora üleminekuturul tegutsemine annab mõista, et nemad juba mõtlevad ajale, kus meistritiitel on väärt varasemast veelgi rohkem.