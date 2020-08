Flora jalgpallur siirdus Taani esiliigasse

Flora pikaaegne vasak äärekaitsja sõlmis Taani klubiga lepingu kuni 2023. aasta juunini.

Järvelaid on Flora meeskonnas mänginud alates 2015. aastast kuniks praeguseni, olles vahepeal käinud laenul JK Tammekas (juuli 2018 – detsember 2018), teatab Flora kodulehekülg. Esindusmeeskonnas on Järvelaid mänginud alates 2017. aastast ning selle aja vältel käinud väljakul 93. korral ja löönud 11 väravat. Eelmisel aastal valiti tema värava ka Premium liiga aasta ilusaimaks väravaks.

Vendsyssel FF mängib Taani esiliigas ning viimati pallis kõrgliigas 2018. aastal.

Järvelaid kommenteeris ise üleminekut: “Minuni jõudis pakkumine Taanist veidi vähem kui nädal tagasi ning ega siin suurt midagi mõelda polnud, Taani teada-tuntud jalkariik. Arutasin pakutut perega ning sain minekuks rohelise tule. Vendsyssel FF’i eesmärgid on tõusta niigi tugeva tasemega esiliigast tagasi kõrgliigasse ning teen endast oleneva, et püstitatud eesmärk täide viia ning Eesti lippu kõrgel hoida!”

Spordidirektor Norbert Hurt lausus Henri Järvelaiu lahkumisest: “Järvelaiu mineku taga on Ken Kallaste Floraga liitumine. Ken on meile sobiv persoon, kelle toomisega soovisime noorele meeskonnale kogemust ja kvaliteeti juurde tuua. Samas saime aru, et see on ainuvõimalik sellisel juhul, kui leiame uue väljundi Henri Järvelaiule, mida me ka tegime.”