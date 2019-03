Flora jalgpallur jätkab karjääri välismaal

Viimase kolme nädala jooksul end KPV-le näidata saanud Gussev lõi nädalavahetusel peetud 2:0 võidumängus FF Jaro vastu ka värava, teatab Flora kodulehekülg. Sel nädalal andis klubi mõista, et soovib Gussevit oma ridades näha ka algaval hooajal.

„Olen väga õnnelik, et saan liituda KPV-ga! Tegemist on suurepärase meeskonnaga, siin on head mängijad, staff ja fännid. Mulle meeldib mängida palliga ja luua momente ning annan omalt poolt kõik, et aidata meeskonnal häid tulemusi saavutada. Loodan, et teeme koos hea hooaja!“ kirjeldas esimese välislepingu teeninud Gussev.

Ta lisas, et Kokkola on ilus ja väike linn ning jalgpalli mängimiseks on seal väga head tingimused.

Kokkola peatreener Jarmo Korhonen lausus, et Maksimi näol leiti meeskonda vajalik täiendus. „Meie äärtele on olnud valik üpris hõre ning vajasime sinna täiendust. Maksim võib mängida mõlemal äärel ning on kolme nädala jooksul näidanud, et ta tõesti tahab olla osa sellest meeskonnast,“ sõnas ta.

Viimased kaks hooaega Soome esiliigas mänginud Kokkolan Pallo-Veikot tõusis algavaks hooajaks kõrgliigasse, kui lõpetas mulluse hooaja teisena ning alistas üleminekumängudes Albert Prosa endise tööandja TPS-i. Korra on KPV ka Soome meistriks kroonitud, ent seda aastal 1969.

24-aastane TJK Legioni kasvandik liitus Floraga juba 2013. aastal. Kuue hooajaga on Gussevi saldosse kogunenud 129 Premium liiga mängu, 22 väravat ning sama palju väravasööte. FC Floraga on Gussev tulnud kahekordseks Eesti meistriks, karikavõitjaks ning superkarika võitjaks.