Flora ja Levadia teenisid Eesti kõrgliigas võidulisa

Turniiritabelis esikohal olev Flora mängis võõrsil 4:0 üle FC Kuressaare. Külalismeeskonna eest tegi 39. minutil esmalt skoori Vladislav Kreida. 79. minutil suurendas Flora eduseisu Vlasi Sinjavski, 87. minutil tegi seda Markus Poom ja 90. minutil vormistas lõppseisu Konstantin Vassiljev.

Levadia oli samal ajal võõrsil 2:1 parem Narva Transist. 0:0 lõppenud avapoolaja järel avas Markus Jürgenson 48. minutil penaltist skoori. 71. minutil oli penaltipunktilt täpne Juri Kolomojets.

Seejuures sai Kolomojets penaltit lüüa kahel korral. Esimese ürituse Transi puurilukk Aleksei Matrossov tõrjus, kuid ta ei suutnud piisavalt kaua väravajoonel püsida ja seega läks 11 m karistuslöök kordamisele. Antud olukorrale järgenud sõneluses teenis Matrossov ka kollase kaardi.

Trans suutis ühe värava tagasi lüüa kolmandal üleminutil, kui täpne oli Aleksandr Zakarljuka.

Turniiritabelis on Flora 64 punktiga selgeks liidriks. Levadia tõusis 47 silma peale ning nad jagavad nüüd Nõmme Kaljuga kolmandat ja neljandat positsiooni. Floral on võrreldes konkurentidega üks matš vähem peetud. Paide Linnameeskond on Floraga võrdsete kohtumiste juures 51 punkti.