Flora eduka eurovastase valguses. Ootamatu põhjus leegionäride suure hulga taga ja Leedu jalgpalli kehv seis

Taas on jõudnud kätte aeg, kus Eesti jalgpalli kõrgliiga tipptiimid saavad oma võimed rahvusvahelisel areenil proovile panna. Esimesena astub võistlustulle valitsev meister FC Flora. Meistrite liiga esimeses eelringis tuleb kolmapäeval koduväljakul vastu astuda Leedu viimase kolme aasta võitjale Marijampolė Sūduvale. Kui Flora on kõikide aastate peale suutnud eurosarjades alistada ainult kaks vastast, siis Sūduva on kolmel eelmisel hooajal jõudnud Euroopa liiga play-off’i ehk ühe sammu kaugusele alagrupiturniirist.

Leedu spordiajakirjanik Mindaugas Augustis aitas selgitada, mis on Sūduva edu taga ja miks nad võivad tänavu olla varasemast kehvemad. Veel avab ta tausta, millise kummalise põhjuse tõttu on Leedu tipptiimides tavaliselt üle kümne võõrleegionäri ja mis probleemid sealset jalgpalli kummitavad.