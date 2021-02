Flora ääreründaja liitus Tšehhi kõrgliigaklubiga

Sinyavski (24) lendas Tšehhi 6. veebruari hommikul ning sooritas meditsiinilise testi järgmine päev, pärast mida oli võimalik lepingule alla kirjutada, kirjutab Flora kodulehekülg.

“Olin väga õnnelik, kui sain Floralt uudise, et Tšehhi klubi on minust huvitatud. Tahan välismaal end proovile panna,” ütles Sinyavski. Ülemineku üksikasjad on osapoolte kokkuleppel konfidentsiaalsed.

“Eesmärk on teenida võimalikult palju mänguaega. Saan aru, et kõik algab otsast peale ja pean end tõestama, et väärin algkoosseisus kohta. Tahan end välismaal tõestada!” sõnas ääreründaja.

“Tahan tänada treenereid, meeskonnakaaslasi ja muidugi üldse kogu Flora pere – kõiki, kes on Floras. Flora on tubli klubi – see pole niisama ütlus “üks klubi, üks pere” – vaid see tõesti nii ongi! Kõik kohtlesid mind Floras väga hästi ja lahkun siit hea tundega,” ütles Sinyavski lõpetuseks.

“Vlasi Sinyavskil on hea võimalus ennast Tšehhi kõrgliigas proovile panna. Kui vaadata tema potentsiaali, siis tal on head eeldused mängimaks kõrgemal tasemel, nüüd on vaja seda potentsiaali realiseerida. Tšehhi kõrgliiga peaks talle hästi sobima, kuna seal eeldatakse temalt head tehnilist jalgpalli,” ütles Flora spordidirektor Norbert Hurt.

Sinyavski liitus Floraga Nõmme Kaljust 2018. aasta suvel. Selle ajaga jõudis Vlasiy Flora särgis osaleda 70 Premium Liiga kohtumises – lõi 12 väravat ja andis 15 resultatiivset söötu. Kahe ja poole aastaga võitis Sinyavski Flora särgis kaks Eesti meistritiitlit, ühe karika ning ühe superkarika.

MFK Karvina on Tšehhi kõrgliigaklubi, mis esialgu asutati Poola klubina 1919. aastal. Klubi on aastate jooksul vahetanud nime üheksa korda – aastast 2008 kannab klubi MFK OKD Karviná nime. Karviná viimane tiitel jääb hooaega 2015/16, kui võideti Tšehhi esiliiga ning tõusti tagasi kõrgliigasse. Pärast seda on oldud kõrgliiga keskmikud – on suudetud saavutada korra viies ja korra neljas koht. Hetkel platseerub klubi 18 klubist koosnevas liigas 11. kohal, olles 17 mänguga teeninud 21 punkti – väljalangemistsoonist ollakse 10 punkti kaugusel.