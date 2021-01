FCI Levadia täiendas ridu Serbia kõrgliigas pallinud mängijaga

19-aastane ja 202 cm pikkune Luković (sündinud 16.07.2001) siirdus Premium Liigasse Serbia klubist FK Sindjelic Belgrad, varem on ta kandnud FK Cukaricki mänguvormi.

“Esmamulje on väga hea! Ilm on külm, aga olen sellega juba harjunud. Meeskonnakaaslased on väga meeldivad ja nad kõik räägivad inglise keelt. Treenerid on samuti väga toredad. Sõlmisin FCI Levadiaga oma karjääri esimese profilepingu, soovin end siin tõestada, meeskonda aidata ning mõne aasta pärast järgmise sammu astuda,” ütles Luković, kelle suureks eeskujuks on üks Serbia läbi aegade nimekaim keskkaitsja Nemanja Vidić.

Esimest Taliturniiri mängust jäi Luković pisivigastuse tõttu eemale. “Tegin kõval väljakul treenides põlvele pisut liiga, aga nüüd on kõik korras ning järgmistes kohtumistes olen valmis meeskonda aitama. Esimene mäng oli hea ning ettevalmistus hooajaks kulgeb kenasti,” lisas Lukovic klubi kodulehe vahendusel.

“Meie eesmärk on selge – Eesti meistritiitel! Mulle meeldib, et meie meeskond mängib ilusat jalgpalli lühikeste söötudega, mitte ei looda pikkade pallide peale. Samuti teeme palli kaotamise järel väga head pressingut,” iseloomustas Luković oma värske koduklubi esindusmeeskonna mängustiili.

“Luka on pikakasvuline ja samas väga hea tehnikaga noor keskkaitsja, kelles näeme väga suurt potentsiaali, samas ootame temalt juba algaval hooajal FCI Levadia esindusmeeskonna põhikoosseisu jõudmist. Kindlasti teravdab ta veelgi meeskonnasisest konkurentsi,” ütles FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.

AMETLIK 📝 FCI Levadia sõlmis kolmeaastase töölepingu Serbia keskkaitsja Luka Lukovićiga. 💚 Täispikkuses uudise... Posted by FCI Levadia on Kolmapäev, 27. jaanuar 2021