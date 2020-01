FCI Levadia sõlmis lepingu välismaal mänginud Eesti koondislasega

26-aastane keskväljamees on FC Flora kasvandik, kes mängis Premium Liigas kuni 2017. aastani. Kokku kogunesid tema arvele 113 mängu, 12 väravat ja 12 tulemuslikku söötu, teatab Levadia kodulehekülg.

Kahel viimasel hooajal pallis Lepistu Norra kõrgliiga klubis Kristiansund BK ning Soome Veikkausliiga meeskonnas FC Lahti.

„Mul on hea meel liituda FCI Levadia tugeva ja ambitsioonika meeskonnaga. Minu ja klubi visioonid hetkel kattuvad. Usun, et meil on hea kooslus tugevate treenerite ja mängijate näol ning oleme suutelised võitma Eesti meistritiitli, samuti soovime edukalt esineda UEFA Euroopa Liigas. Hooaeg tuleb pikk ja kindlasti huvitav,“ ütles Lepistu.

FCI Levadia esindusmeeskonnas kannab Lepistu särki numbriga 7.