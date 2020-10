FCI Levadia pikendas põhimehega lepingut

“Meeskonna komplekteerimise protsess jätkub. Robert on üks meie põhimängijatest ja meil kõigil on väga hea meel, et ta otsustas FCI Levadiaga uue lepingu sõlmida. Vaatame järgnevatele hooaegade suunas väga lootusrikka pilguga,” ütles FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko klubi kodulehekülje vahendusel.

“Mul on hea meel, et uuele lepingule on allkirjad antud. Kõik, mis sellel aastal jäi võitmata, tuleb järgmisel aastal ära võita,” oli Kirss konkreetne.

26-aastane Kirss on Kärdlas sündinud Pärnu Jalgpalliklubi, Pärnu JK Vapruse ja Pärnu Linnameeskonna kasvandik, kes aastatel 2013-2019 kandis Nõmme Kalju särki. Käimasoleva hooaja eel liitus Kirss FCI Levadiaga. Kokku on tema arvel Premium Liigas 189 mängu ja 43 väravat.