FCI Levadia palkas kaitseliini kogenud ukrainlase

186 cm pikkune keskkaitsja esindas sügishooajal Ukraina kõrgliigaklubi Poltaava Vorsklat. Varem on ta kuulunud Dnipropetrovski Dnipro, Donetski Olimpiku, Kiievi Dinamo ja FK Mariupoli koosseisu. Samuti on Otšigava esindanud Ukraina U20 ja U21 noortekoondiseid.

FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko ütles klubi kodulehekülje vahendusel: „Zurab toob meie meeskonna keskkaitsesse vajalikku kvaliteeti. Senise karjääri jooksul on ta mänginud kõrgete kohtade saavutamise nimel, Zurab on Kiievi Dinamo kooliga kogenud jalgpallur. Nii klubi kui treenerid on Zurabi liitumise üle väga rõõmsad! Ootame põnevusega esimesi mänge, kus ta saab ennast näidata.“