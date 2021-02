FCI Levadia jätkab võimsalt meeskonna täiendamist

Eelmisel hooajal mängis Hannes Anier JK Tallinna Kalevi särgis Premium Liigas 23 mängus, lõi nendes kaheksa väravat ning andis ühe tulemusliku söödu. Kokku on tema nimel Premium Liigas 95 mängu ja 27 väravat. Hannes Anieri varasemad koduklubid on FC Flora, Valga FC Warrior, Odense Boldklubi, FC Erzgebirge Aue ja Thisted FC, kirjutab FCI Levadia kodulehekülg.

Hannes Anieri sõnul kulges meeskonda sisseelamine kiiresti ning kergele vigastusele vaatamata tunneb ta end hästi ja ootab põnevusega uut hooaega. “Siiani kulgeb kõik suurepäraselt. Mul on hea meel tagasi jalgpalli juures olla, alustada ettevalmistust ja ootan huviga uut hooaega. Sain küll esimeses Taliturniiri mängus väikese trauma, kuid taastumine kulgeb plaanipäraselt – meeskonna arstiga on asjad läbi arutatud, teen taastavaid treeninguid ja üritan meeskonnale järele jõuda,” ütles Anier.

Ründaja sõnul valitseb meeskonnas igal positsioonil tihe konkurents. “Meil on iga koha peal head, kvaliteetsed mängijad, konkurents on tugev ning see mõjub kõigile väga positiivselt. Loodan omalt poolt pakkuda agressiivset ja võitluslikku mängu, selline mu stiil on. FCI Levadia on väga kõrgelt pressiv ja domineeriv võistkond, üritan ka selles elemendis maksimaalselt kaasa aidata,” sõnas Anier.

Algaval hooajal saab Premium Liigas esmakordselt näha vendade Anieride tiitliduelli, kus Hannesele pakub teravat duelli Paide Linnameeskonna edurivis mängiv vanem vend Henri. “See on meie mõlema jaoks esimene kogemus. Kindlasti tuleb põnev hooaeg, ootan seda huviga,” nentis edurivimees.

Isiklikke eesmärke Anier endale algavaks aastaks ei sea, tema jaoks on peamine meeskonna hea käekäik. “Läheme meeskonnaga püüdma kõige kõrgemaid kohti. Kui suudame meeskondlikus plaanis maksimumi kätte saada, küll siis individuaalne progress ka tuleb,” oli Anier veendunud.

FCI Levadia spordidirektori Sergei Pareiko sõnul vajas FCI Levadia meeskond algavaks hooajaks kohalikku ründajat ning Hannes Anideri näol leiti sobilik täiendus. “Jälgisime Hannest juba siis kui ta JK Tallinna Kalevi eest mängis. Jaanuaris rääkisime konkreetsemalt ning ta avaldas koheselt soovi end meie treeningutel näidata. Ta tõestas end täielikult ning meil on väga hea meel temaga leping allkirjastada. Loodame, et väikesed vigastused jäävad minevikku, Hannes võib täielikult jalgpallile pühenduda ning tuua meile vajalikku edu,” kommenteeris Pareiko.