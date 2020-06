FC Kuressaaret ähvardab aumeeste kokkulepet rikkunud fännide eest karistus

Kuressaare fännirühm saabus aia taha 0:0 viigiga lõppenud kohtumise avavileks, järgis esmalt vahelduva eduga 2+2 reeglit, aga peagi enam üldse mitte, kirjutab Soccernet.ee.

Jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht: "Staadioni ümbruses korra tagamise vastutus on koduklubidel lasunud juba varem, aga rõhutasime antud küsimuses veel kord üle, et fännide kogunemiste vältimine on klubi vastutada. Premium liiga suuremad fännirühmitused – näiteks Viies Sektor ja Roosad Pantrid – võtsid vastu põhimõttelise seisukoha, et nad ei lähe aia taha. Seni oli aumeeste kokkulepe toiminud."

