FC Kuressaare ründajat ähvardab mitmekuine vigastuspaus

Lipp alustas hooaega küll varumehena, kuid neljandas voorus Narva Transi vastu edutati ta põhikoosseisu. Samas mängus aitas noormees värava ja resultatiivse sööduga Kuressaare pingelise 3:2 võiduni. Järgnevas kohtumises Tartu Tammeka vastu oli ta juba treeneri usalduse teeninud ning alustas jälle algkoosseisus. Tartu mängus ta skooris taas, aidates saarlased 2:1 võiduni.

Tartu Tammeka vastu mängides pidi noor mängija põlvevalude tõttu 66. minutil väljakult lahkuma. Hiljem selgus, et keset rünnakut väänas ta õnnetu sammuga enda põlve. Esimesed prognoosid viitavad, et tegu on tõsisemat sorti vigastusega.

"Hea hooaja algus oli küll. Kahju, et nii läks," ütles Lipp Soccernet.ee-le. Lipp oli käinud juba MRT-uuringutel, kust peaksid tulemused peagi tulema. Siiski oskas ta juba öelda, et paremal juhul peab ta 2-3 kuud vigastust ravima. Tumedama stsenaariumi korral on Lipu hooaeg läbi.

